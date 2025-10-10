Кошелёк: снижение цен на репчатый лук, картофель, морковь и яблоки радует северян, а рост инфляции огорчает

В магазинах Мурманской области с 30 сентября по 6 октября текущего года зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 7,5%), картофель (на 4,4), морковь (на 3,6), яблоки (на 1,4), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, повысились цены на сливочное масло (на 1,4%), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,1), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, пшено (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, по стране цены на плодоовощную продукцию с 30 сентября по 6 октября выросли на 1,1% (после роста на 0,2% в предыдущую неделю). В отчётный период отмечен рост цен на яйца куриные +3,0%, мясо кур +1,1%, колбасы варёные +0,6%, рыбу мороженую +0,5%, сосиски, сардельки, творог и вермишель +0,4%, молоко ультрапастеризованное, крупу гречневую, хлеб пшеничный и ржаной +0,3%, колбасы полукопченые и варёно-копчёные, масло сливочное и подсолнечное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, свинину, баранину, молоко пастеризованное, сметану, маргарин и водку +0,1%.

Снизились цены на морковь (-1,3%), свеклу столовую (-1,2%), яблоки (-1,0%), лук репчатый (-0,8%) и огурцы (-0,1%), на сахар-песок (-0,3%), рис (-0,2%), соль поваренную и консервы овощные для детского питания (-0,1%).

Как сообщает федеральное статистическое ведомство, рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября 2025 года составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. С начала месяца цены к 6 октября цены выросли на 0,20%, с начала года - на 4,53%.

Из данных за шесть дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08%, если её определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.