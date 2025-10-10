Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.25 13:00

Кошелёк: снижение цен на репчатый лук, картофель, морковь и яблоки радует северян, а рост инфляции огорчает

В магазинах Мурманской области с 30 сентября по 6 октября текущего года зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 7,5%), картофель (на 4,4), морковь (на 3,6), яблоки (на 1,4), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, повысились цены на сливочное масло (на 1,4%), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,1), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, пшено (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, по стране цены на плодоовощную продукцию с 30 сентября по 6 октября выросли на 1,1% (после роста на 0,2% в предыдущую неделю). В отчётный период отмечен рост цен на яйца куриные +3,0%, мясо кур +1,1%, колбасы варёные +0,6%, рыбу мороженую +0,5%, сосиски, сардельки, творог и вермишель +0,4%, молоко ультрапастеризованное, крупу гречневую, хлеб пшеничный и ржаной +0,3%, колбасы полукопченые и варёно-копчёные, масло сливочное и подсолнечное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, свинину, баранину, молоко пастеризованное, сметану, маргарин и водку +0,1%.

Снизились цены на морковь (-1,3%), свеклу столовую (-1,2%), яблоки (-1,0%), лук репчатый (-0,8%) и огурцы (-0,1%), на сахар-песок (-0,3%), рис (-0,2%), соль поваренную и консервы овощные для детского питания (-0,1%).

Как сообщает федеральное статистическое ведомство, рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября 2025 года составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. С начала месяца цены к 6 октября цены выросли на 0,20%, с начала года - на 4,53%.

Из данных за шесть дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08%, если её определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Где в России самые высокие пенсионные ожидания?-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»