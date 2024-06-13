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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 13:30

Кошелёк: специалисты назвали средний чек трат на выпускной в 2024 году

В 2024 году средний чек на выпускной в российских школах составит от 12 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на исследование «Авито Услуг» и «Авито Товаров». При этом сумма трат на подготовку мальчика и девочки будет отличаться.

Большинство девушек традиционно выбирают для выпускного вечерние платья в пол. В этом мае школьницы покупали их на 87% чаще, чем в прошлом году. Средняя цена наряда составила 4260 рублей. Ещё один тренд — брючный костюм вместо платья. В мае их продажи выросли на 88%, а средняя стоимость составила 2260 рублей. Некоторые предпочитают обращаться к профессиональным швеям. Спрос на их услуги в мае вырос почти на 25%, а средняя стоимость наряда индивидуального пошива достигла 5 тысяч рублей.

Продажи женских туфель в мае выросли в 2,1 раза, а средняя цена составила 2070 рублей. Девушки дополнительно приобретают украшения и аксессуары, которые обходятся примерно в 430 рублей. Кроме этого, выпускницы прибегают к услугам бьюти-мастеров. Средняя цена за вечерний макияж составила 2,5 тысячи рублей, а прическа на средние и длинные волосы обойдется в 2 тысячи рублей.

Костюмы для мальчиков в этом году подешевели на 8%, и теперь средняя стоимость комплекта составляет 3400 рублей. В мае их продажи увеличились на 80% по сравнению с прошлым годом. Одиннадцатиклассники предпочитают в последние годы менее официальные образы — комбинацию брюк с пиджаком в стиле casual, которые можно дополнить яркими носками. По отдельности покупки обойдутся в 6,4 тысячи рублей. Стоимость рубашки составит 1,7 тысячи рублей.

Галстук и бабочка стоят в среднем тысячу рублей. Классические туфли в среднем обойдутся в 2720 рублей. Некоторые предпочитают кроссовки или кеды, за которые придется отдать примерно 4000 рублей.

Организационная часть в 2024 году обойдётся около 100 тысяч рублей в зависимости от места проведения выпускного — 4 тысячи рублей на человека.

В среднем по стране организаторы за один праздничный вечер берут от 5 тысяч рублей. Бюджет на ведущего и диджея составит около 17,5 тысячи рублей.

В топ востребованных услуг по стране вошли помощь профессиональных фотографов и видеографов. Стоимость услуг за один вечер может варьироваться от 10 до 15 тысяч рублей. Также вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников. Заказ автобуса может стоить в среднем по стране около 1,5 тысячи рублей в час.

Таким образом, в среднем все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 15200 рублей для девушек и 12800 рублей для юношей, если в классе 25 учеников.

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