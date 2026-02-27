Кошелёк: сумма просроченной задолженности по заработной плате в России на конец января 2026 года снизилась

Как сообщает Росстат, просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2026 года составила 1 млрд 855,9 млн рублей и по сравнению с декабрем прошлого года снизилась на 171,3 млн рублей, или на 8,5%. При этом, относительно января 2025 года долги по зарплате увеличились на 1 млрд 485,4 млн рублей, или в пять раз.

Федеральная служба госстатистики отмечает, что из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец января текущего года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 755,3 млн рублей (40,7%), в 2025 году - 962,8 млн рублей (51,9%), в 2024 году и ранее - 137,8 млн рублей (7,4%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, на конец января отсутствовала, из местных бюджетов составляла 0,2 млн рублей.

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец января составляла 1 млрд 855,7 млн рублей.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 42,0%, обрабатывающие производства - 31,1%, добычу полезных ископаемых - 11,0%.

По данным Мурманскстата, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец января 2026 года сообщили только три организации. Задолженность составила 20,1 млн рублей перед 29 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 692,1 тысячи рублей зарплаты.

Сведения о просроченной задолженности по видам экономической деятельности подали организации обрабатывающих производств, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

А в это время, как пишут «Известия», ссылаясь на Росстат, медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73,4 тысячи рублей. Этот показатель делит работников на две равные группы: половина получает больше этой суммы, остальные - меньше. Служба публикует такие расчеты раз в год и с заметным лагом.

Для сравнения: средний заработок в том же месяце достиг 99,4 тысячи рублей. Он определяется как сумма всех выплат, разделенная на число работников. Разница между двумя показателями - около 35%.

Оперативные данные «Сбериндекса» дают иную картину. По оценке сервиса, медиана в апреле была на уровне 58 тысяч рублей - почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. На ноябрь 2025 года средний показатель по стране составлял 98 тысяч, тогда как медианный, по данным «Сбериндекса», 61 тысяча. Таким образом, разрыв достигает 1,6 раза.

Причина расхождений - в методике и структуре доходов, пояснил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Среднее арифметическое чувствительно к «выбросам»: в расчёт попадают и низкие оклады, и многомиллионные бонусы топ-менеджеров. В результате несколько очень высоких выплат заметно «подтягивают» итоговую цифру вверх.

Медиана, напротив, показывает доход «типичного» работника, продолжил эксперт. Если половина занятых получает меньше определенной суммы, а остальные - больше, именно эта граница ближе к реальности большинства. Значительное превышение среднего над медианой говорит о сильной дифференциации: людей с высокими заработками немного, но их доходы кратно выше.

Ориентироваться только на средний показатель некорректно, согласны в «SuperJob». Он напоминает «среднюю температуру по больнице» и искажается крайними значениями. Сопоставлять доходы людей из различных отраслей и с разным уровнем квалификации через одну усредненную цифру сложно и зачастую бессмысленно, добавили там.