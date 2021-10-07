КОШЕЛЁК: тарифы на электроэнергию повысятся с июля 2022 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифные «коридоры» на электроэнергию для населения на 2022 год. Проектом приказа ведомства предусмотрено установление минимальных и максимальных уровней, которые должны будут учитываться региональными властями при определении конкретных тарифов на следующий год.

Как пишет «Российская газета», тариф за свет для каждого региона может вырасти максимум либо на 5% (рост тарифов на электроэнергию, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития РФ), либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг (он устанавливается правительством для каждого региона в конце предыдущего года), если он выше 5%.

Тарифы в электроэнергетике регулируются на федеральном и региональном уровнях, пояснили изданию в пресс-службе ФАС. Выше или ниже предельных значений они быть не должны. Конечные цены формируют регионы.

Предполагается, что тарифы на электроэнергию повысятся, как обычно, с июля. Предусмотрено, что во II полугодии 2022 года должны приблизиться друг к другу тарифы на электроэнергию в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (они станут почти одинаковыми).

Дороже всего электроэнергия во второй половине 2022 года может оказаться на Чукотке - максимальный уровень тарифа, разрешенный ФАС, составляет здесь 9,27 рубля за киловатт. Высокие тарифы могут быть также в Московской области - 6,23 рубля за киловатт, Москве - 6,28, Якутии (7,23), Камчатском крае (7,29 рубля за киловатт).

Самые низкие тарифы могут быть установлены в Иркутской области (минимум 1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44), Дагестане (2,97), Чечне (3,09) и Мурманской области (3,10 рубля за киловатт).