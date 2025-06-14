Кошелёк: ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая.

А вот за май текущего года инфляция в России составила 0,43% после 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе. За январь-май 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 3,56%.

Ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных «Интерфаксом» экономистов на месяц равнялся 0,28%. Недельная динамика цен (рассчитываемая по более узкой потребительской корзине), публикуемая Росстатом, также указывала на меньший рост цен в мае - в районе 0,25%.

Тем не менее на фоне высокой базы прошлого года (в мае 2024 года инфляция составила 0,74%) годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2025 года замедлилась до 9,88% (аналитики ожидали 9,73%) с 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024 года.

С начала первого летнего месяца к 9 июня цены в стране выросли на 0,04%, с начала года - 3,60%.

Цены на плодоовощную продукцию с 27 мая по 2 июня снизились на 0,6% (после падения на 1,0% с 27 мая по 2 июня), в том числе капуста подешевела на 5,4%, помидоры - на 2,6%, лук - на 2,1%, огурцы - на 1,3%, бананы - на 1,1%. Одновременно выросли цены на морковь - на 2,8%, яблоки - на 1,4%.

С 3 по 9 июня дороже стали мясо кур - на 0,4%, сыры, хлеб ржаной и вермишель - на 0,3%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 2,1%, пшено - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Цены на овощи «борщевого набора», за исключением картофеля, в мае по сравнению с апрелем росли в РФ двузначными темпами.

В целом цены на плодоовощную продукцию за месяц снизились на 2%. Но в годовом выражении они были на 19,8% выше. С начала года рост составил 4,7%.