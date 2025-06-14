Ледокол «Арктика» прибыл с Санкт-Петербург для прохождения очередного освидетельствованияВ России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.25 16:00

Кошелёк: ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая.

А вот за май текущего года инфляция в России составила 0,43% после 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе. За январь-май 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 3,56%.

Ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных «Интерфаксом» экономистов на месяц равнялся 0,28%. Недельная динамика цен (рассчитываемая по более узкой потребительской корзине), публикуемая Росстатом, также указывала на меньший рост цен в мае - в районе 0,25%.

Тем не менее на фоне высокой базы прошлого года (в мае 2024 года инфляция составила 0,74%) годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2025 года замедлилась до 9,88% (аналитики ожидали 9,73%) с 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024 года.

С начала первого летнего месяца к 9 июня цены в стране выросли на 0,04%, с начала года - 3,60%.

Цены на плодоовощную продукцию с 27 мая по 2 июня снизились на 0,6% (после падения на 1,0% с 27 мая по 2 июня), в том числе капуста подешевела на 5,4%, помидоры - на 2,6%, лук - на 2,1%, огурцы - на 1,3%, бананы - на 1,1%. Одновременно выросли цены на морковь - на 2,8%, яблоки - на 1,4%.

С 3 по 9 июня дороже стали мясо кур - на 0,4%, сыры, хлеб ржаной и вермишель - на 0,3%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 2,1%, пшено - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Цены на овощи «борщевого набора», за исключением картофеля, в мае по сравнению с апрелем росли в РФ двузначными темпами.

В целом цены на плодоовощную продукцию за месяц снизились на 2%. Но в годовом выражении они были на 19,8% выше. С начала года рост составил 4,7%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:05Александр Розенбаум - Концерт «Неужели это было...» Культурный центр ГУ МВД России '2023 (16+)01:15«Медленное ТВ-Камин».05:20«Дело судьи Карелиной». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков-PRO Валюту (16+)Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённые пункты Петровского и Алексеевка ДНР-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Операторам персональных данных граждан могут запретить собирать профили клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»