Кошелёк: в детских садах Мурманской области увеличена родительская плата

С 1 января 2025 года в государственных и муниципальных детских садах Мурманской области (без круглосуточного пребывания) изменился размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. Максимальная стоимость увеличилась на 7,6% и составила от 171 до 249 рублей в день.

Как пояснили в региональном Министерстве образования и науки, ежегодное изменение размера платы позволяет ограничить необоснованное повышение стоимости услуг со стороны учредителей дошкольных учреждений.

В двух муниципалитетах изменения вступят в силу позже: в Кольском районе с 1 февраля 2025 года, а в Мурманске - только с 1 сентября 2025 года. Минимальная родительская плата установлена в Мурманске, Апатитах и Кировске, максимальная - в ЗАТО Островной.

Министр образования и науки области Диана Кузнецова подчеркнула, что в регионе предусмотрены льготы по оплате: полностью освобождены от платы родители детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией и детей погибших участников СВО.