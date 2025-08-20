Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%

В июле 2025 года, по данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,57% (в июне — на 0,20%). С сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) прирост цен составил 8,5% (в июне — 4,1%, во II квартале 2025 г. — 4,5%, в I квартале 2025 г. — 8,2%, в IV квартале 2024 г. — 12,8%, в III квартале 2024г. — 12,2%). Ускорение в июле носит разовый характер и связано с индексацией цен коммунальных услуг на величину, превышающую текущий темп роста цен. Годовая инфляция снизилась до 8,79%, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) — до 8,53% (г/г).

Как сообщает ЦБ РФ, в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5% (с.к.г.). Причина увеличения месячного темпа роста цен – индексация коммунальных тарифов. Текущий прирост цен без учёта коммунальных услуг, напротив, замедлился до 2,3% (с.к.г.), в основном за счёт волатильных компонентов (овощи и фрукты, пассажирский транспорт).

Ряд показателей устойчивой инфляции, не включающих коммунальные услуги, в июле несколько повысились и при этом преимущественно оставались вблизи 4% или немного выше. Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции.

Вклад в ИПЦ товаров и услуг со значительным изменением цен в июле ожидаемо возрос из‑за индексации коммунальных услуг. При этом ускорилось снижение цен на яйца. Быстрее сезонной нормы продолжили дешеветь овощи и фрукты. Снизились цены на услуги пассажирского транспорта.

Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.