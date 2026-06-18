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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.26 15:30

Кошелёк: в лидерах по росту цен в магазинах Мурманской области остаются репчатый лук, картофель и морковь

В магазинах* Мурманской области с 9 по 15 июня 2026 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 10,2%), картофель (на 8,5), морковь (на 8,2), куриные яйца (на 1,3), мороженные и охлаждённые куры (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на сливочное масло (на 2,2%), пшено (на 1,7), гречневую крупу (на 1,6), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, яблоки (на 1,2), пищевую поваренную соль (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, с 9 по 15 июня текущего года по стране увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +1,6%, в том числе на лук репчатый +7,0%, картофель +5,2%, огурцы +3,3%, свеклу столовую +3,0%, морковь +2,5%, капусту белокочанную +2,4% и яблоки +0,5%. В большую сторону пришлось переписать ценники в магазинах страны на мясо кур +0,5%, вермишель +0,4%, консервы овощные для детского питания и сахар-песок +0,3%, рыбу мороженую, макаронные изделия, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, творог, хлеб пшеничный и водку +0,1%.

В отчётный период снизились цены на яйца куриные (-2,2%), помидоры и бананы (-0,7%), молоко ультрапастеризованное (-0,5%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,3%), маргарин, крупу гречневую и чай чёрный (-0,2%), молоко пастеризованное, масло сливочное, сметану, печенье и пшено (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщила). С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года - 3,68%.

 

 

*- наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

 

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