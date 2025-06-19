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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 15:30

Кошелёк: в мае в лидеры по росту цен в Мурманской области вышли мясо птицы, постельное бельё и экскурсионные услуги

Мурманскстат опубликовал информацию об индексе потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области по маю текущего года.

В последнем месяце весны 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на мясо птицы (на 3,6%), рыбу и морепродукты (на 1,9), свинину, говядину (на 1,7), сыр (на 1,6), фруктово-ягодные консервы (на 1,5), алкогольные напитки (на 1,2), соль, соус, специи, концентраты (на 1,0), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 0,9%).

Снизились цены на яйца (на 7,6%), плодоовощную продукцию (на 2,8), мороженое (на 2,6), муку (на 2,4), варенье, джем, повидло, мёд (на 1,8), крупу и бобовые (на 1,2), овощные консервы (на 1,0), макаронные изделия (на 0,9%).

По группам непродовольственных товаров подорожали постельное бельё (на 3,6%), велосипеды (на 3,3), резиновая, кроссовая и спортивная, домашняя обувь (соответственно на 3,0, 1,7 и 1,3), стеклянная посуда (на 1,7), товары для животных (на 1,5), мужская одежда (на 1,3), парфюмернокосметические товары, ювелирные изделия (на 1,1), легковые автомобили (на 0,9%). Подешевели товары садоводства (на 6,4%), телерадиотовары (на 6,3), фотоаппараты (на 2,7), средства связи (на 4,0), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,6), персональные компьютеры (на 0,8%).

По группам услуг возросла стоимость экскурсионных услуг (на 9,4%), гостиниц, железнодорожного транспорта (на 6,6), фотоателье (на 4,5), ремонта жилищ (на 3,5), в сфере зарубежного туризма (на 2,8), ветеринарных (на 2,4), физкультуры и спорта (на 1,4), страхования, организаций культуры (на 0,7%).

Снизилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг (на 5,3%), беспроводной радиосвязи (на 1,6), аренды квартир (на 0,8%).

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