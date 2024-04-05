Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную сольСледователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств покушения на Андрея Чибисча в Апатитах
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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 13:30

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную соль

В магазинах Мурманской области с 26 марта по 1 апреля 2024 года отмечено увеличение цен на гречневую крупу (на 4,8%), мороженую неразделанную рыбу (на 4,6), пищевую поваренную соль (на 3,0), картофель (на 2,9), сахарный песок (на 1,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, шлифованный рис (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 1,4%), яблоки (на 1,0), сливочное масло (на 0,9), подсолнечное масло, чёрный байховый чай (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, с 26 марта по 1 апреля текущего года цены увеличились на баранину и сахар-песок +1,0%, маргарин +0,9%, говядину, муку пшеничную и печенье +0,4%, чай черный +0,3%, рыбу мороженую, молоко, сметану, смеси сухие молочные для детского питания +0,2%, творог, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%. Цены изменились в большую сторону и на свеклу столовую +2,6%, морковь +2,2%, яблоки +1,1%, картофель +0,7%, бананы +0,3%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,6%), в том числе на огурцы (-4,8%), капусту белокочанную (-1,1%), лук репчатый (-0,4%), помидоры (- 0,2%). Снизились цены и на свинину, яйца куриные, крупу гречневую и макаронные изделия (-0,3%), колбасы полукопченые и варено-копченые, пшено (-0,2%).

Федеральная служба госстатистики (Росстат) отмечает, что инфляция в стране с 26 марта по 1 апреля этого года составила 0,10%. С начала месяца рост цен в России к 1 апреля составил 0,01% (то есть за один день апреля), с начала года - 1,87%.

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