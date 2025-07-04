Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья цены снизились на свежую белокочанную капусту, картофель и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 24 по 30 июня 2025 года отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 4,5%), картофель (на 3,3), куриные яйца (на 1,8), сливочное масло (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечалось увеличение цен на морковь (на 3,0%), яблоки (на 2,3), шлифованный рис (на 2,1), пшеничную муку (на 1,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, стране с 24 по 30 июня текущего года цены выросли на морковь +2,5%, яблоки +1,3% и огурцы +1,2%. Пришлось переписывать ценники в большую сторону на маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, колбасы варёные, смеси сухие молочные для детского питания и водку +0,3%, говядину, баранину, молоко пастеризованное, хлеб и печенье +0,2%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сметану, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия и соль поваренную +0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем за отчётный период снизились (-0,1%), в том числе на капусту белокочанную и картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%). Дешевле стали яйца куриные (-1,6%), консервы мясные для детского питания (-0,3%), рис и сахар-песок (-0,2%), масло сливочное, консервы овощные для детского питания, вермишель, крупу гречневую и пшено (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, в РФ с 24 по 30 июня инфляция составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.