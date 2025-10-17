В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.10.25 13:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья продолжается снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, с 7 по 13 октября 2025 года в магазинах Мурманской области зафиксировано снижение цен на картофель (на 4,3%), морковь (на 3,4), репчатый лук (на 2,7), неразделанную мороженую рыбу, сахар-песок (на 1,4), пищевую поваренную соль (на 0,8%).

В отчётный период выросли цены на баранину, кроме бескостного мяса (на 2,6%), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 2,0), свежую белокочанную капусту (на 1,1), пшено (на 1,0%). 

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Отметим, что наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

Как сообщает Росстат, по стране с 7 по 13 октября текущего года цены на плодоовощную продукцию повысились на 1,6%, в том числе на помидоры +5,8%, огурцы +4,1%, капусту белокочанную +1,1%, картофель +1,0%, бананы +0,9%, свеклу столовую +0,3% и лук репчатый +0,1%. В отчётном периоде пришлось переписать ценники в магазинах в большую сторону на яйца куриные +2,2%, мясо кур +0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,6%, молоко ультрапастеризованное и вермишель +0,4%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб ржаной +0,3%, говядину, колбасы варёные, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, хлеб и муку пшеничные, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, творог, масло подсолнечное, пшено и чай черный +0,1%.

Снизились цены на яблоки (-0,2%), сахар-песок (-0,6%), консервы мясные для детского питания (-0,4%), маргарин, печенье (-0,3%), колбасы полукопченые, варёно-копчёные, рис (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, сметану, масло сливочное (-0,1%).

Как сообщает федеральное статистическое ведомство, инфляция в РФ с 7 по 13 октября составила 0,21%, за период с 30 сентября по 6 октября инфляция была 0,23%. С начала октября цены выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

В октябре 2024 года цены выросли на 0,75%, с начала года - на 6,57%. Среднесуточный прирост цен с начала октября составил 0,031%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Региональная экономика»: сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,5 рубля, доллар укрепился почти на 1,9 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершены общие осенние осмотры объектов военной инфраструктуры-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»