Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья продолжается снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, с 7 по 13 октября 2025 года в магазинах Мурманской области зафиксировано снижение цен на картофель (на 4,3%), морковь (на 3,4), репчатый лук (на 2,7), неразделанную мороженую рыбу, сахар-песок (на 1,4), пищевую поваренную соль (на 0,8%).

В отчётный период выросли цены на баранину, кроме бескостного мяса (на 2,6%), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 2,0), свежую белокочанную капусту (на 1,1), пшено (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Отметим, что наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

Как сообщает Росстат, по стране с 7 по 13 октября текущего года цены на плодоовощную продукцию повысились на 1,6%, в том числе на помидоры +5,8%, огурцы +4,1%, капусту белокочанную +1,1%, картофель +1,0%, бананы +0,9%, свеклу столовую +0,3% и лук репчатый +0,1%. В отчётном периоде пришлось переписать ценники в магазинах в большую сторону на яйца куриные +2,2%, мясо кур +0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,6%, молоко ультрапастеризованное и вермишель +0,4%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб ржаной +0,3%, говядину, колбасы варёные, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, хлеб и муку пшеничные, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, творог, масло подсолнечное, пшено и чай черный +0,1%.

Снизились цены на яблоки (-0,2%), сахар-песок (-0,6%), консервы мясные для детского питания (-0,4%), маргарин, печенье (-0,3%), колбасы полукопченые, варёно-копчёные, рис (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, сметану, масло сливочное (-0,1%).

Как сообщает федеральное статистическое ведомство, инфляция в РФ с 7 по 13 октября составила 0,21%, за период с 30 сентября по 6 октября инфляция была 0,23%. С начала октября цены выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

В октябре 2024 года цены выросли на 0,75%, с начала года - на 6,57%. Среднесуточный прирост цен с начала октября составил 0,031%.