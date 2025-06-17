Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья снизились цены на байховый чёрный чай, репчатый лук, шлифованный рис и пшено

В магазинах Мурманской области с 3 по 9 июня 2025 года снизились цены на байховый чёрный чай (на 2,6%), репчатый лук (на 1,6), шлифованный рис (на 1,3), пшено (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период наиболее выросли цены на говядину, кроме бескостного мяса (на 2,5%), морковь (на 2,3), свежую белокочанную капусту (на 1,6), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,3), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,2%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.