«Атомная регата-2025»: в «атомных» городах продолжается марафон мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия атомной промышленностиБолее 67 тысяч жителей Мурманской области отдали свои голоса за благоустройство в рамках всероссийского голосования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 15:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья снизились цены на свежую белокочанную капусту, картофель и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 июня 2025 года было отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 5,2%), картофель (на 2,2), репчатый лук (на 1,4), куриные яйца (на 1,3), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период больше всего возросли цены на яблоки (на 2,6%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,7), морковь (на 1,4), пшеничную муку (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 17 по 23 июня текущего года подорожала практически вся молочная продукция, исключение составили лишь сливочное масло и ультрапастеризованное молоко.

Больше всего за неделю выросли цены на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%, на консервы фруктово-ягодные для детского питания +1,0%, рыбу мороженую, хлеб ржаной и чай черный +0,4%, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, крупу гречневую и печенье +0,2%, свинину, молоко пастеризованное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания и водку +0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,3%), в том числе на капусту белокочанную (-3,2%), картофель (-2,2%), помидоры (-2,1%), лук репчатый (-1,5%) и бананы (-0,8%). Цены снизились на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, с 17 по 23 июня инфляция в России составила 0,04%. Напомним, за период с 10 по 16 июня инфляция также составила 0,04%. С начала июня цены выросли на 0,12%, с начала года -3,68%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие 435 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Хронотоп». Познавательная программа (12+)19:30«Сорок розовых кустов». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Задолженность по заработной плате федерального бюджета и субъектов РФ отсутствует, а долги по зарплате в стране в мае выросли на 12,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»