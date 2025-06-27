Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья снизились цены на свежую белокочанную капусту, картофель и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 июня 2025 года было отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 5,2%), картофель (на 2,2), репчатый лук (на 1,4), куриные яйца (на 1,3), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период больше всего возросли цены на яблоки (на 2,6%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,7), морковь (на 1,4), пшеничную муку (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 17 по 23 июня текущего года подорожала практически вся молочная продукция, исключение составили лишь сливочное масло и ультрапастеризованное молоко.

Больше всего за неделю выросли цены на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%, на консервы фруктово-ягодные для детского питания +1,0%, рыбу мороженую, хлеб ржаной и чай черный +0,4%, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, крупу гречневую и печенье +0,2%, свинину, молоко пастеризованное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания и водку +0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,3%), в том числе на капусту белокочанную (-3,2%), картофель (-2,2%), помидоры (-2,1%), лук репчатый (-1,5%) и бананы (-0,8%). Цены снизились на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, с 17 по 23 июня инфляция в России составила 0,04%. Напомним, за период с 10 по 16 июня инфляция также составила 0,04%. С начала июня цены выросли на 0,12%, с начала года -3,68%.