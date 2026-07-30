Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен мороженная неразделанная рыба

С 21 по 27 июля 2026 года в магазинах Мурманской области* было отмечено увеличение цен на мороженую неразделанную рыбу (на 2,4%), свежую белокочанную капусту (на 1,6), яблоки (на 1,0), пшено (на 0,9), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки всех сортов, охлаждённые и мороженые куры, пищевую поваренную соль (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётном периоде снизились цены на картофель (на 2,2%), морковь (на 1,8), сливочное масло (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, по стране с 21 по 27 июля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,8%), в том числе на помидоры (-3,6%), капусту белокочанную (-2,3%), картофель (-2,0%), огурцы (-1,2%), лук репчатый (-1,1%), свеклу столовую (-1,0%) и морковь (-0,6%). Подешевели яйца куриные (-0,6%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (-0,5%), колбасы варёные, масло сливочное и творог (-0,3%), маргарин и вермишель (-0,2%), молоко, кефир и чай чёрный (-0,1%).

А вот в большую сторону пришлось переписывать ценники на сахар-песок +2,0%, мясо кур +1,9%, крупу гречневую +1,2%, свинину +1,1%, на яблоки +1,0% и бананы +0,8%, пшено +0,7%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, хлеб пшеничный и ржаной, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, масло подсолнечное и печенье +0,3%, колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, консервы мясные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия, соль поваренную и водку +0,2%, говядину, баранину, сметану, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Как сообщает Федеральная служба статистики, инфляция в РФ с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня.

Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% (с 1,66% неделей ранее) и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% (после роста на 1,87% неделей ранее).

С начала месяца рост потребительских цен к 27 июля составил 0,64%, с начала года - 4,86%.

* - наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.





