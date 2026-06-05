Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались картофель, репчатый лук и сахарный песок

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 26 мая по 1 июня 2026 года отмечено увеличение цен на картофель, (на 5,7%), репчатый лук (на 3,2), сахарный песок (на 2,4), мороженные и охлаждённые куры (на 2,2), свежую белокочанную капусту (на 1,3), морковь (на 1,1%).

В отчётный период снизились цены на пищевую поваренную соль (на 1,2%), сливочное масло (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, по данным Росстата, с 26 мая по 1 июня текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем поднялись на1,1%, в том числе на огурцы +6,7%, лук репчатый +2,8%, свеклу столовую +2,3%, картофель и капусту белокочанную +1,5%, морковь +0,8%, помидоры +0,7%. В магазинах пришлось переписывать ценники в большую сторону и на мясо кур +0,7%, сахар-песок +0,6%, колбасы вареные и рыбу мороженую неразделенную +0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки +0,2%, говядину, хлеб ржаной и пшеничный, подсолнечное масло, пшено, макаронные изделия, творог, чай чёрный, соль поваренную, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётный период снизились цены на яйца куриные (-2,0%), консервы мясные для детского питания и вермишель (-0,5%), консервы овощные для детского питания (-0,4%), на бананы (-0,5%) и яблоки (-0,3%), сухие смеси молочные для детского питания и молоко пастеризованное (-0,2%), свинину, молоко ультрапастеризованное, кефир, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, масло сливочное, маргарин, муку пшеничную, рис и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника), роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая.

Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы, скачком цен на отдых на Черноморском побережье и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

С начала месяца рост цен к 1 июня (то есть за один день) составил 0,03%, с начала года - 3,37%.