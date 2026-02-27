Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 17 по 24 февраля 2026 года отмечено увеличение цен на куриные яйца (на 8,1%), репчатый лук (на 1,5%), говядину, кроме бескостного мяса, пищевую поваренную соль и вермишель (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период снизилась цена на морковь (на 1,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.