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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.26 12:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженные и охлаждённые куры и морковь

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 июня 2026 года было отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,8%), мороженные и охлаждённые куры, морковь (на 2,3), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,5), подсолнечное масло (на 1,2), свежую белокочанную капусту (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период в нашем регионе снизились цены на яблоки (на 2,6%), куриные яйца (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, в России со 2 по 8 июня текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем поднялись на 2,2%, в том числе на огурцы +11,2%, лук репчатый +5,1%, картофель +4,1%, капусту белокочанную +2,5%, морковь +2,4%, свеклу столовую +2,3% и помидоры +0,6%, на мясо кур и сахар-песок +0,6%, рыбу мороженую неразделанную, хлеб ржаной, пшено и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, крупу гречневую и вермишель +0,3%, молоко пастеризованное, консервы мясные для детского питания и чай чёрный +0,2%, говядину, баранину, сосиски, сардельки, муку и хлеб пшеничные, печенье, смеси сухие молочные для детского питания, водка и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётном периоде снизились цены на яйца куриные (-1,8%), масло сливочное (-0,4%), колбасы вареные, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, соль поваренную (-0,3%), на яблоки (-0,3%) и бананы (-0,2%), свинину, молоко ультрапастеризованное, консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопчёные и варёно-копченые, сметану, творог, кефир, рис и приготовленные продукты (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ со 2 по 8 июня составила 0,20% после роста цен на 0,15% с 26 мая по 1 июня, на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника), роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщила Таким образом, инфляция за 8 дней июня (0,23%) уже превысила рост цен за весь июнь 2025 года (0,20%).

Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

С начала месяца рост цен к 8 июня составил 0,23%, с начала года - 3,53%.

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