Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, неразделанная мороженая рыба, мороженые и охлаждённые куры

За период с 14 по 20 июля 2026 года в магазинах Мурманской области* отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 7,1%), неразделанную мороженую рыбу (на 6,5), мороженые и охлаждённые куры (на 5,1), сахарный песок (на 4,5), сливочное масло (на 1,5), цельное питьевое ультрапастеризованное молоко 2,5 3,2% жирности (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 4,8%), картофель (на 4,1%), гречневую крупу (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 14 по 20 июля текущего года по стране цены выросли на сахар-песок +2,6%, мясо кур +1,9%, крупу гречневую +1,2%, на яблоки +0,8% и свеклу столовую +0,4%, на соль поваренную +0,6%, свинину, масло подсолнечное, печенье и пшено +0,4%, говядину, рыбу мороженую и хлеб ржаной +0,3%, баранину, колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, консервы фруктово-ягодные для детского питания и макаронные изделия +0,2%, колбасы варёные, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный, вермишель, чай чёрный, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-1,0%), в том числе на помидоры (-3,6%), огурцы (-3,0%), капусту белокочанную (-1,7%), лук репчатый (-1,5%), картофель (-1,1%) и морковь (-0,3%), яйца куриные (-1,0%), кефир, сметану и рис (-0,3%), молоко ультрапастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло сливочное и маргарин (-0,2%), консервы мясные для детского питания и творог (-0,1%).

Федеральная служба статистики сообщает, что инфляция в РФ с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внёс рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%).

С начала месяца рост потребительских цен к 20 июля составил 0,60%, с начала года - 4,82%.

* - наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.



