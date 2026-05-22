Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались свежая белокочанная капуста, картофель и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области 13 по 18 мая текущего года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 6,1%), картофель (на 3,2), репчатый лук (на 1,6), яблоки (на 1,1), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,0%).

В отчётный период снизились цены на морковь (на 5,3%), сливочное масло (на 1,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 13 по 18 мая 2026 года цены увеличились на капусту белокочанную +3,2%, лук репчатый +2,4%, свеклу столовую +1,6%, морковь +0,6%, картофель +0,3% и яблоки +0,2%. В большую сторону переписали в магазинах ценники на сахар-песок +0,7%, рыбу мороженую +0,4%, хлеб ржаной, макаронные изделия и вермишель +0,3%, колбасы варёные +0,2%, говядину, консервы фруктово-ягодные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

За отчётный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-2,2%), в том числе на огурцы (-10,9%), помидоры (-8,6%) и бананы (-0,5%). Снизились цены и на яйца куриные (-2,0%), баранину (-1,3%), масло сливочное и крупу гречневую (-0,5%), свинину, муку пшеничную и пшено (-0,3%), колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, молоко ультрапастеризованное, сметану и печенье (-0,2%), мясо кур, сосиски, сардельки, консервы мясные и овощные для детей. питание, молоко пастеризованное, кефир, творог, масло подсолнечное, маргарин, соль поваренную и чай черный (-0,1%).

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля.

С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.