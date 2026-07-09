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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.26 16:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен остаются картофель, морковь и репчатый лук

В магазинах Мурманской области* с 30 июня по 6 июля 2026 года отмечено увеличение цен на картофель (на 9,5%), морковь (на 6,2), репчатый лук (на 5,5), яблоки (на 2,5), свежую белокочанную капусту (на 1,9), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,7), мороженые и охлаждённые куры (на 1,3), сливочное масло (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период снизились цены на вермишель (на 3,7%), шлифованный рис (на 2,0), куриные яйца (на 1,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,6), гречневую крупу (на 1,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По сообщению Росстата, с 30 июня по 6 июля текущего года по стране цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на свеклу столовую +3,8%, капусту белокочанную +3,6%, картофель +3,5%, лук репчатый и морковь +2,2%, яблоки +0,3%. В большую сторону пришлось переписывать ценники в магазинах на мясо кур +2,3%, сахар-песок +0,7%, печенье +0,5%, консервы мясные для детского питания, маргарин, сметану, соль поваренную +0,4%, говядину, рыбу мороженую, консервы овощные для детского питания +0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и крупу гречневую +0,2%, молоко ультрапастеризованное, маслосливочное, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Снижением цен в это время порадовали россиян на огурцы (-8,7%), помидоры (-5,1%). Снизились цены на яйца куриные (-0,5%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, пшено (-0,2%), молоко пастеризованное, кефир, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, чай черный и рис (-0,1%), в том числе и на бананы (-0,5%).

По данным Федеральной службы статистики, инфляция в РФ 30 июня по 6 июля текущего года составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня.

Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

С начала месяца рост потребительских цен к 6 июля составил 0,26%, с начала года - 4,49%.

8 июля Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который поможет властям проводить мониторинг цен на продукты для выявления причин их роста.

Согласно документу, мониторинг цен и их фиксацию хотят проводить на всех этапах движения продовольственных товаров, чтобы узнавать причины их резкого удорожания и анализировать такую тенденцию. Заниматься этим будут федеральные органы исполнительной власти, у которых есть соответствующие полномочия.

Инициатива предоставляет кабмину право определять перечень этих федеральных органов. Они смогут получать от ФНС данные о компаниях и предпринимателях, торгующих определенными видами товаров и оказывающих услуги, учитываемые при расчёте индекса потребительских цен Росстатом. 

В частности, власти смогут получать информацию о ценах на продукты, объёмах продаж и реализации услуг, сделках между компаниями, данные об их доходах, расходах и прибыли из налоговых деклараций, бухгалтерской и аудиторской отчетности и использовать их для мониторинга цен на продукты, анализа их роста и причин этого явления.

Кроме того, ФНС вместе с Минэкономразвития будет определять перечень передаваемых данных и порядок их предоставления, в том числе в электронном виде. 

 

 

* - наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

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