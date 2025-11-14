Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен репчатый лук, свежая белокочанная капуста и гречневая крупа

В магазинах Мурманской области с 6 по 10 ноября 2025 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,9%), свежую белокочанную капусту (на 2,3), гречневую крупу (на 2,2), куриные яйца (на 2,1), морковь (на 2,0), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на сахарный песок (на 2,7%), картофель (на 1,2), пшеничную муку (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, в стране с 6 по 10 ноября текущего года цены на плодоовощную продукцию повысились на 1,7%. Темпы роста оказались выше, чем за более длительный период - с 28 октября по 5 ноября (1,4%). Больше всего подорожали огурцы - на 6,1%, но рост цен замедлился с 6,9% (с 28 октября по 5 ноября). Пошли вверх цены на помидоры +2,8%, лук репчатый +1,0%, свеклу столовую +0,7%, капусту белокочанную и бананы +0,6%, картофель и яблоки +0,5%. В большую сторону цены изменились на яйца куриные и маргарин +0,4%, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, сосиски, сардельки и крупу гречневую +0,3%, мясо кур, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную, вермишель и чай чёрный +0,2%, говядину, свинину, баранину, рыбу мороженую, творог, масло подсолнечное, хлеб пшеничный и ржаной, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётном периоде отмечалось снижение цен на сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, пшено и рис (-0,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану и водку (-0,1%).

По данным федеральной службы статистики, инфляция в РФ с 6 по 10 ноября составила 0,09%. За период с 28 октября по 5 ноября инфляция составила 0,11%.

С начала ноября цены выросли на 0,15%, с начала года - на 5,32%.

В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на 8,09%

Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,015%.