Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен репчатый лук, свежая белокочанная капуста и морковь

В магазинах Мурманской области с 3 по 10 марта 2026 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,6%), свежую белокочанную капусту (на 3,5), морковь (на 3,4), вермишель (на 2,3), куриные яйца (на 1,5), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8), картофель (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период снизилась цена на шлифованный рис (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню,

утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.