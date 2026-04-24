Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников«Большие гастроли»: Севастопольский театр Луначарского впервые выступит в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 13:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен свежая белокочанная капуста, пищевая поваренная соль и картофель

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 14 по 20 апреля 2026 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 3,9%), пищевую поваренную соль (на 3,8), картофель (на 2,1), пшено (на 1,1%).

В отчётный период снизились цены на сливочное масло (на 3,9%), яблоки (на 1,3), репчатый лук (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. 

Как сообщает Росстат, по стране с 14 по 20 апреля текущего года цены на плодоовощную продукцию выросли на капусту белокочанную +1,1%, свеклу столовую, морковь +0,6%, картофель +0,1%. В большую сторону пришлось переписать ценники в магазинах на консервы мясные для детского питания +0,8%, муку пшеничную +0,6%, сахар-песок +0,5%, рыбу мороженую, маргарин и соль поваренную +0,4%, пшено +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рис, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, масло подсолнечное, хлеб ржаной и пшеничный, крупу гречневую, чай чёрный +0,1%.

За отчётный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,9%), в том числе на огурцы (-4,1%), помидоры (-1,2%), бананы (-1,1%) и лук репчатый (-0,2%). Снизились цены и на яйца куриные (-0,5%), колбасы варёные, молоко пастеризованное, консервы овощные для детского питания (-0,3%), мясо кур, творог, молоко ультрапастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопчёные и варено-копчёные, масло сливочное, кефир, сметану, смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 14 по 20 апреля этого года составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта.

С начала месяца рост цен к 20 апреля составил 0,18%, с начала года - 3,16%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять