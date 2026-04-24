Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен свежая белокочанная капуста, пищевая поваренная соль и картофель

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 14 по 20 апреля 2026 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 3,9%), пищевую поваренную соль (на 3,8), картофель (на 2,1), пшено (на 1,1%).

В отчётный период снизились цены на сливочное масло (на 3,9%), яблоки (на 1,3), репчатый лук (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 14 по 20 апреля текущего года цены на плодоовощную продукцию выросли на капусту белокочанную +1,1%, свеклу столовую, морковь +0,6%, картофель +0,1%. В большую сторону пришлось переписать ценники в магазинах на консервы мясные для детского питания +0,8%, муку пшеничную +0,6%, сахар-песок +0,5%, рыбу мороженую, маргарин и соль поваренную +0,4%, пшено +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рис, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, масло подсолнечное, хлеб ржаной и пшеничный, крупу гречневую, чай чёрный +0,1%.

За отчётный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,9%), в том числе на огурцы (-4,1%), помидоры (-1,2%), бананы (-1,1%) и лук репчатый (-0,2%). Снизились цены и на яйца куриные (-0,5%), колбасы варёные, молоко пастеризованное, консервы овощные для детского питания (-0,3%), мясо кур, творог, молоко ультрапастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопчёные и варено-копчёные, масло сливочное, кефир, сметану, смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 14 по 20 апреля этого года составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта.

С начала месяца рост цен к 20 апреля составил 0,18%, с начала года - 3,16%.