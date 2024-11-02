В преддверии Дня народного единства учреждения культуры Мурманской области вновь присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период ноябрьских праздников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 12:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен выходит сливочное масло

В магазинах Мурманской области с 22 по 28 октября 2024 года увеличение цен зафиксировано на сливочное масло (на 4,1%), морковь (на 1,9), мороженую неразделанную рыбу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6), свежую белокочанную капусту (на 1,4), куриные яйца (на 1,3), гречневую крупу (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на яблоки (на 2,2%), чёрный байховый чай (на 1,4), пшеничную муку (на 0,9), картофель, репчатый лук (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 22 по 28 октября текущего года рост цен на плодоовощную продукцию составил +1,7%, в том числе на лук репчатый +4,3%, помидоры +3,8%, огурцы +3,7%, картофель +3,1%, свеклу столовую +2,5%, капусту белокочанную +1,5%, бананы +1,3%.

В большую сторону изменились ценники в магазинах на масло сливочное +1,9%, рыбу мороженую +0,9%, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное +0,7%, яйца куриные, консервы овощные для детского питания и чай чёрный +0,6%, молоко пастеризованное, маргарин и пшено +0,5%, баранину, консервы мясные для детского питания, хлеб пшеничный, печенье и творог +0,4%, свинину, колбасы полукопченые, варено-копчёные, сосиски, сардельки, крупу гречневую, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы вареные, сахар-песок, соль поваренную, муку пшеничную, рис и вермишель +0,2%, хлеб ржаной, макаронные изделия, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,1%.

Как отмечает статистическое ведомство, цены на сливочное масло в РФ с начала года (к 28 октября) выросли на 25,7%. За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причём подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной продукции. Резкий рост цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей. На минувшей неделе этому было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен.

На отчётной неделе в стране снизились цены на яблоки (-1,0%) и морковь (-0,6%).

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, а сейчас началом сезонного удорожания плодоовощной продукции и продолжением существенного роста цен на молочную продукцию, в первую очередь на сливочное масло.

С начала месяца рост цен к 28 октября составил 0,73%, с начала года - 6,55%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен выходит сливочное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар подрос почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Работа по устранению проблем, связанных с подачей горячего водоснабжения и центрального отопления в МКД Североморска, продолжится в предстоящие выходные и праздничные дни-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика