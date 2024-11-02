Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен выходит сливочное масло

В магазинах Мурманской области с 22 по 28 октября 2024 года увеличение цен зафиксировано на сливочное масло (на 4,1%), морковь (на 1,9), мороженую неразделанную рыбу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6), свежую белокочанную капусту (на 1,4), куриные яйца (на 1,3), гречневую крупу (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на яблоки (на 2,2%), чёрный байховый чай (на 1,4), пшеничную муку (на 0,9), картофель, репчатый лук (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 22 по 28 октября текущего года рост цен на плодоовощную продукцию составил +1,7%, в том числе на лук репчатый +4,3%, помидоры +3,8%, огурцы +3,7%, картофель +3,1%, свеклу столовую +2,5%, капусту белокочанную +1,5%, бананы +1,3%.

В большую сторону изменились ценники в магазинах на масло сливочное +1,9%, рыбу мороженую +0,9%, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное +0,7%, яйца куриные, консервы овощные для детского питания и чай чёрный +0,6%, молоко пастеризованное, маргарин и пшено +0,5%, баранину, консервы мясные для детского питания, хлеб пшеничный, печенье и творог +0,4%, свинину, колбасы полукопченые, варено-копчёные, сосиски, сардельки, крупу гречневую, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы вареные, сахар-песок, соль поваренную, муку пшеничную, рис и вермишель +0,2%, хлеб ржаной, макаронные изделия, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,1%.

Как отмечает статистическое ведомство, цены на сливочное масло в РФ с начала года (к 28 октября) выросли на 25,7%. За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причём подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной продукции. Резкий рост цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей. На минувшей неделе этому было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен.

На отчётной неделе в стране снизились цены на яблоки (-1,0%) и морковь (-0,6%).

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, а сейчас началом сезонного удорожания плодоовощной продукции и продолжением существенного роста цен на молочную продукцию, в первую очередь на сливочное масло.

С начала месяца рост цен к 28 октября составил 0,73%, с начала года - 6,55%.