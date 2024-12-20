Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вырвались чёрный байховый чай, хлеб из ржаной муки и говядина

В магазинах Мурманской области с 10 по 16 декабря 2024 года наибольшее увеличение цен отмечено на чёрный байховый чай (на 2,3%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,2), говядину, кроме бескостного мяса, подсолнечное масло (на 2,0), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,4), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,2), свежую белокочанную капусту (на 1,1), картофель (на 1,0), мороженую неразделанную рыбу (на 0,9), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,8), куриные яйца (на 0,7), пшено, вермишель (на 0,6%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на яблоки (на 2,0%), морковь (на 1,9), сливочное масло (на 1,1), шлифованный рис (на 1,0), сахарный песок (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Мурманскстат опубликовал сведения изменения потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в ноябре 2024 года. По сведениям ведомства в последний месяц осени текущего года по сравнению с октябрём по группам продовольственных товаров увеличились цены на овощи (на 13,2%), масло и жиры (на 6,4), фрукты и цитрусовые (на 5,2), питьевое молоко (на 3,9), чай, сыр (на 3,8), рыбу и пищевые морепродукты, муку (на 3,7), мясные и рыбные консервы (соответственно на 3,4 и 2,0), яйца (на 2,6), безалкогольные напитки (на 1,8), копчёные продукты из мяса и птицы (на 1,7), кондитерские изделия (на 1,4), мороженое (на 1,2), варёные колбасы (на 1,1), мясные субпродукты и полуфабрикаты (на 1,0%).

Снижение цен отмечено на макаронные изделия (на 1,5%), варенье, джем, повидло, мёд (на 1,4), мясо птицы (на 0,7%).

По группам непродовольственных товаров подешевели легковые автомобили (на 5,2%), фотоаппараты (на 3,5), персональные компьютеры (на 1,8), средства связи (на 0,8%).

Подорожали ювелирные изделия (на 7,1%), игрушки (на 3,7), табачные изделия, меха и меховые изделия (на 2,6), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 2,3), строительные материалы (на 1,7), кроссовая и спортивная обувь для взрослых, товары для животных (на 1,6), металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода (на 1,4), медикаменты, парфюмерно-косметические товары, моторное топливо (на 1,3), чулочно-носочные изделия, перевязочные материалы (на 1,2), бумажно-беловые товары (на 1,0%).

По группам услуг возросла стоимость услуг беспроводной радиосвязи (на 17,8%), банков (на 2,7), железнодорожного транспорта (на 2,4), гостиниц (на 1,6), бытовых услуг (на 1,4), медицинских (на 1,3), организаций культуры (на 1,2), профессионального обучения (на 0,8%). Подешевели услуги в сфере зарубежного туризма (на 2,1%), аренды квартир (на 1,7), экскурсионные услуги (на 1,2%).

По данным Росстата с 10 по 16 декабря этого года по стране выросли цены на плодоовощную продукцию на 3,4% после роста на 3,2% с 3 по 9 декабря. В том числе огурцы стали дороже на 10,1%, помидоры - на 4,1%, капуста - на 2,9%, картофель - на 1,9%. Существенно выше стали цены на яйца куриные - на 1,8%, мясо кур - на 1,7%, масло подсолнечное - на 1,2%, сыры - на 1,1%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное - на 0,9%, сметану - на 0,8%, творог и крупу гречневую - на 0,7%, сосиски, сардельки, масло сливочное и пшено - на 0,6%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы - на 0,4%, смартфоны - на 0,3%, легковые автомобили, телевизоры - на 0,2%.

Федеральная служба госстатистики отмечает, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Таким образом, инфляция с начала года на 16 декабря более чем на 0,6 п.п. превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

По итогам опроса экспертов ООО «ИнФОМ», проведенного по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в ноябре.

Опрос проводился 2-12 декабря 2024 года.

Ожидания у респондентов без сбережений в декабре выросли до 14,9% с 14,4%, со сбережениями - до 12,7% с 11,8%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в декабре увеличилась до 16,9% с 16,3%, со сбережениями - до 14,4% с 13,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдёт сегодня, 20 декабря.