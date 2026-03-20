Школа гидов природного туризма в Хибинах объявляет новый набор
Мурманская область. Арктика (16+)20.03.26 14:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вырвались морковь, сливочное масло и сахарный песок

Как сообщает Мурманскстат, с 11 по 16 марта 2026 года в магазинах мурманской области отмечено увеличение цен на морковь (на 3,6%), сливочное масло (на 2,6), сахарный песок (на 2,1), картофель (на 1,9), репчатый лук (на 1,5), пищевую поваренную соль (на 1,2), свежую белокочанную капусту, пшено (на 0,9%). 

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, по данным Росстата, с 11 по 16 марта текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,2%), в том числе на огурцы (-7,6%). А выросли цены на помидоры +3,7%, морковь +2,7%, свеклу столовую +1,7%, капусту белокочанную +1,4%, бананы +1,0%, картофель +0,9%, лук репчатый и яблоки +0,6%. Пришлось переписывать ценики в большую сторону на яйца куриные +1,7%, сахар-песок и соль поваренную +0,5%, колбасы полукопченые и варено-копчёные и рыбу мороженую +0,4%, говядину +0,3%, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, баранину, хлеб ржаной, муку пшеничная, пшено и кефир +0,1%.

В отчётный период снизились цены на мясо кур (-0,6%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,5%), молоко пастеризованное, масло сливочное, творог, смеси сухие молочные для детского питания, сыры твердые, полутвёрдые и мягкие, рис, макаронные изделия и чай чёрный (-0,2%), сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко ультрапастеризованное и вермишель (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, производители пищевой продукции в РФ в феврале этого года по сравнению с январем снизили цены на свою продукцию на 1%. По сравнению с февралем 2025 года цены снизились на 0,7%.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
