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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 15:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли морковь, картофель и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 11 по 17 марта 2025 года выросли цены на морковь (на 9,3%), картофель (на 7,1), репчатый лук (на 6,8), свежую белокочанную капусту (на 3,6), неразделанную мороженую рыбу (на 3,1), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,5), сливочное масло (на 1,4%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на вермишель (на 1,2%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, с 11 по 17 марта текущего года по стране цены поднялись на картофель +3,6%, свеклу столовую +2,7%, бананы +1,7%, капусту белокочанную +1,6%, помидоры и морковь +1,2%, лук репчатый +0,3%, яблоки +0,1%.

Переписали ценники в большую сторону на консервы овощные для детского питания +0,7%, рыбу мороженую +0,6%, говядину, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, муку пшеничную, хлеб  ржаной и чай чёрный +0,4%, сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, баранину, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко, хлеб пшеничный и водку +0,2%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и макаронные изделия +0,1%.

В  отчётную неделю снизились цены на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-11,0%), на яйца куриные (-0,7%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и крупу гречневую (-0,5%), мясо кур, рис и печенье (-0,3%), масло подсолнечное и пшено (-0,2%),  вермишель и соль поваренную (-0,1%).

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