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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 13:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, картофель и шлифованный рис

Как сообщает Мурманскстат, с 11 по 17 февраля 2025 года в магазинах Мурманской области зафиксировано увеличение цен на репчатый лук (на 4,4%), картофель (на 2,1), шлифованный рис (на 1,6), морковь (на 1,2), вермишель (на 1,1), неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку (на 0,5%).

В этот же период зафиксировано снижение цен на яблоки (на 1,0%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А по стране, как сообщает Росстат, с 11 по 17 февраля текущего года рост цен на плодоовощную продукцию составил +0,7%, в том числе на картофель +2,1%, капусту белокочанную +1,8%, помидоры +1,4%, морковь +0,8%, бананы +0,6%, огурцы +0,4% и свеклу столовую +0,2%. Переписали ценники в магазинах в большую сторону на консервы мясные +1,5%, фруктово-ягодные +1,0%, овощные и смеси сухие молочные +0,6% для детского питания, рыбу мороженую +0,6%, говядину, сметану, хлеб ржаной и водку +0,5%, молоко пастеризованное и маргарин +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сахар-песок, чай черный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, молоко ультрапастеризованное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный и соль поваренную +0,2%, баранину, масло сливочное и подсолнечное, пшено +0,1%.

Снизились цены на лук репчатый (-0,3%) и яблоки (-0,1%), на яйца куриные (-0,6%), мясо кур (-0,3%), муку пшеничную и макаронные изделия (-0,2%), сосиски, сардельки, колбасы вареные и крупу гречневую (-0,1%).

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