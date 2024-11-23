Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблоки

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 ноября 2024 года увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 8,0%), свежую белокочанную капусту (на 6,4), яблоки (на 3,5), картофель (на 2,6), подсолнечное масло (на 2,1), сливочное масло и чёрный байховый чай (на 1,0), пищевую поваренную соль (на 0,9%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры (на 1,8%), пшено (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, по данным Росстата, с 12 по 18 ноября этого года рост цен на плодоовощную продукцию составил +4,1%, в том числе на огурцы +11,3%, помидоры +6,0%, капусту белокочанную +4,7%, лук репчатый +4,4%, картофель +3,8%, свеклу столовую +1,6%, морковь +1,3%, бананы +1,2%, яблоки +1,0%.

В большую сторону переписали ценники на масло сливочное +1,4%, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие +1,3%, масло подсолнечное +1,2%, рыбу мороженую +1,1%, молоко пастеризованное, сметану и яйца куриные +0,9%, молоко стерилизованное +0,8%, творог +0,6%, колбасы варёные +0,5%, говядину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и макаронные изделия +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и печенье +0,3%, мясо кур, хлеб ржаной, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный +0,1%.

В отчётный период снизились цены на консервы мясные и овощные для детского питания, крупу гречневую (-0,2%).

По данным Федеральной службы госстатистики, с 12 по 18 ноября 2024 года потребительские цены в России повысились на 0,37%. С начала ноября цены выросли на 0,79%, с начала года - на 7,41%. Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,044%.