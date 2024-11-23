Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблокиМарина Табейкина: о раздражении – признаке наступающих несчастий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.24 12:00

Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблоки

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 ноября 2024 года увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 8,0%), свежую белокочанную капусту (на 6,4), яблоки (на 3,5), картофель (на 2,6), подсолнечное масло (на 2,1), сливочное масло и чёрный байховый чай (на 1,0), пищевую поваренную соль (на 0,9%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры (на 1,8%), пшено (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, по данным Росстата, с 12 по 18 ноября этого года рост цен на плодоовощную продукцию составил +4,1%, в том числе на огурцы +11,3%, помидоры +6,0%, капусту белокочанную +4,7%, лук репчатый +4,4%, картофель +3,8%, свеклу столовую +1,6%, морковь +1,3%, бананы +1,2%, яблоки +1,0%.

В большую сторону переписали ценники на масло сливочное +1,4%, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие +1,3%, масло подсолнечное +1,2%, рыбу мороженую +1,1%, молоко пастеризованное, сметану и яйца куриные +0,9%, молоко стерилизованное +0,8%, творог +0,6%, колбасы варёные +0,5%, говядину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и макаронные изделия +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и печенье +0,3%, мясо кур, хлеб ржаной, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный +0,1%.

В отчётный период снизились цены на консервы мясные и овощные для детского питания, крупу гречневую (-0,2%).

По данным Федеральной службы госстатистики, с 12 по 18 ноября 2024 года потребительские цены в России повысились на 0,37%. С начала ноября цены выросли на 0,79%, с начала года - на 7,41%. Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,044%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Программистов адаптировать трудно и дорого, рабочих — легко и малозатратно, но удерживать придётся всех
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск в декабре и январе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:40«Юлька». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара взлетел почти на 1,9 рубля, евро подскочил почти на 1,35 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика