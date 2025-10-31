Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на белокочанную капусту пошли вверх, а на картофель идут вниз

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 октября 2025 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 9,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 2,3), сливочное масло (на 1,1), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на картофель (на 4,5%), репчатый лук (на 1,5), гречневую крупу (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, по стране цены на плодоовощную продукцию в РФ с 21 по 27 октября повысились на 1,1%, в том числе на огурцы +5,1%, помидоры +3,2%, капусту белокочанную +1,3%, свеклу столовую +0,5% и бананы +0,4%. В большую сторону пришлось переписать ценники и на яйца куриные и крупу гречневую +0,6%, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, смеси сухие молочные для детского питания +0,5%, хлеб ржаной, сметану и маргарин +0,4%, свинину, мясо кур, рыбу мороженую, хлеб и муку пшеничные, соль поваренную +0,3%, говядину, баранину, сосиски, сардельки, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, молоко пастеризованное и творог +0,1%.

В отчётный период снизились цены на лук репчатый (-0,7%), яблоки (-0,4%) и морковь (-0,1%), чай чёрный (-0,4%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,3%), сахар-песок и вермишель (-0,2%), макаронные изделия, рис, пшено и консервы мясные для детского питания (-0,1%).

Инфляция в России начала замедляться. С 21 по 27 октября 2025 года цены выросли на 0,16% (неделей ранее — на 0,22%). В то же время в годовом выражении значение инфляции составило 8,13% против 8,14% неделей ранее, сообщает федеральное статистическое ведомство.

С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%.