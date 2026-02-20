Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на картофель пошли вверх

В магазинах Мурманской области с 10 по 16 февраля 2026 года было отмечено увеличение цен на картофель (на 2,8%), репчатый лук, куриные яйца (на 1,5%), сливочное масло (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётном периоде снизилась цена на байховый чёрный чай (на 1,4%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 10 по 16 февраля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,7%, в том числе на морковь +2,4%, картофель +1,1%, огурцы +0,9%, капусту белокочанную и бананы +0,5%, лук репчатый и помидоры +0,4%, яблоки +0,3%, свеклу столовую +0,1%.

В большую сторону в магазинах России переписывали ценники и на яйца куриные +3,4%, баранину +2,7%, колбасы полукопчёные, варёно-копченые +0,5%, говядину и водку +0,4%, рыбу мороженую и сахар-песок +0,3%, хлеб ржаной и пшеничный, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, смеси сухие молочные для детского питания и вермишель +0,1%.

А вот снижение цен было замечено на молоко ультрапастеризованное (-0,5%), мясо кур, масло сливочное и сметану (-0,4%), консервы мясные для детского питания и свинину (-0,3%), колбасы вареные, сосиски, сардельки, кефир, творог, рис и соль поваренную (-0,2%), молоко пастеризованное, крупу гречневую, макаронные изделия и чай чёрный (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Напомним, инфляция в январе текущего года составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков.

А в это время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вслед за проверкой ценообразования на тепличные овощи у производителей начала анализ цен на огурцы среди крупнейших торговых сетей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сети должны предоставить информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента, отметили в ФАС.

«На основании полученных данных ведомство проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке». По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», - заявили в антимонопольной службе.