Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.02.26 15:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на картофель пошли вверх

В магазинах Мурманской области с 10 по 16 февраля 2026 года было отмечено увеличение цен на картофель (на 2,8%), репчатый лук, куриные яйца (на 1,5%), сливочное масло (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётном периоде снизилась цена на байховый чёрный чай (на 1,4%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. 

Как сообщает Росстат, по стране с 10 по 16 февраля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,7%, в том числе на морковь +2,4%, картофель +1,1%, огурцы +0,9%, капусту белокочанную и бананы +0,5%, лук репчатый и помидоры +0,4%, яблоки +0,3%, свеклу столовую +0,1%.

В большую сторону в магазинах России переписывали ценники и на яйца куриные +3,4%, баранину +2,7%, колбасы полукопчёные, варёно-копченые +0,5%, говядину и водку +0,4%, рыбу мороженую и сахар-песок +0,3%, хлеб ржаной и пшеничный, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, смеси сухие молочные для детского питания и вермишель +0,1%.

А вот снижение цен было замечено на молоко ультрапастеризованное (-0,5%), мясо кур, масло сливочное и сметану (-0,4%), консервы мясные для детского питания и свинину (-0,3%), колбасы вареные, сосиски, сардельки, кефир, творог, рис и соль поваренную (-0,2%), молоко пастеризованное, крупу гречневую, макаронные изделия и чай чёрный (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Напомним, инфляция в январе текущего года составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков.

А в это время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вслед за проверкой ценообразования на тепличные овощи у производителей начала анализ цен на огурцы среди крупнейших торговых сетей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сети должны предоставить информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента, отметили в ФАС.

«На основании полученных данных ведомство проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке». По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», - заявили в антимонопольной службе.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дорога». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»