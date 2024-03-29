Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на морковь и яблоки пошли вверх

В магазинах Мурманской области за прошедшую учётную неделю, с 19 по 25 марта 2024 года, отмечено увеличение цен на морковь (на 5,0%), яблоки (на 3,7), сахарный песок (на 1,4), репчатый лук (на 1,1), куриные яйца, вермишель (на 0,9), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 1,6%), пшено (на 0,9), подсолнечное масло (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране в целом, как сообщает Росстат, с 19 по 25 марта этого года цены выросли на баранину +1,7%, сахар-песок +0,7%, говядину +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и соль поваренную +0,5%, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, масло сливочное, маргарин, сметану, творог, сыры твердые, полутвёрдые и мягкие, вермишель +0,4%, смеси сухие молочные для детского питания и водку +0,3%, рыбу мороженую, молоко, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, мясо кур, колбасы вареные, консервы овощные для детского питания, масло подсолнечное, муку пшеничную, макаронные изделия и рис +0,1%. Цены изменились: на свеклу столовую +2,7%, морковь +1,0% и яблоки +0,9%.

В этот же период наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в том числе на огурцы (-5,4%), лук репчатый (-0,3%), помидоры (-0,2%), картофель и бананы (-0,1%). Снизились цены: на яйца куриные (-0,6%), крупу гречневую (-0,5%), чай черный (-0,4%), пшено (-0,3%), консервы мясные для детского питания (-0,2%) и свинину (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 19 по 25 марта потребительские цены выросли на 0,11%. С начала месяца рост цен в РФ к 25 марта составил 0,22%, с начала года - 1,77%.