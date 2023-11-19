Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на овощи стали расти

В магазинах Мурманской области с 7 по 13 ноября 2023 года отмечено увеличение цен на картофель (на 5,8%), свежую белокочанную капусту (на 5,2), куриные яйца (на 3,8), морковь, яблоки (на 1,8), пищевую поваренную соль (на 1,5%).

Как сообщает Мурманскстат, а этот же период наблюдалось повышение цен на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3%), а на пастеризованное 2,5-3,2% жирности цены, напротив, снизились (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.