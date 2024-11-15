Кошелёк: в магазинах Мурманской области и страны цены на овощи поползли вверх

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30%. С начала месяца рост цен к 11 ноября составил 0,42%, с начала года - 7,02%.

В магазинах Мурманской области с 6 по 11 ноября 2024 года увеличение цен отмечено на картофель (на 6,5%), морковь (на 6,3), репчатый лук (на 5,2), яблоки (на 3,1), свежую белокочанную капусту (на 2,7), чёрный байховый чай (на 1,9), пищевую поваренную соль (на 1,3), куриные яйца (на 1,1), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,8), пшеничную муку (на 0,7%).

По данным Мурманскстата, в этот же период отмечено снижение цены на мороженую неразделанную рыбу (на 1,2%), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,1), сахарный песок (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 6 по 11 ноября 2024 года по стране цены выросли на плодоовощную продукцию на +3,6%, в том числе на огурцы +8,8%, помидоры +5,9%, картофель +4,7%, лук репчатый +4,6%, капусту белокочанную +4,1%, свеклу столовую +2,6%, морковь +1,6%, бананы +1,1%, яблоки +0,4%.

В большую сторону переписали ценники в магазинах на масло сливочное +1,2%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,8%, молоко и сметану +0,7%, маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные +0,6%, рыбу мороженую и творог +0,5%, соль поваренную +0,4%, свинину, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, муку пшеничную, крупу гречневую и пшено +0,3%, говядину, смеси сухие молочные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, сосиски, сардельки и печенье +0,1% (наглядно на диаграммах 1-3).

В этот же период снизились цены на вермишель (-0,4%), баранину, консервы овощные для детского питания и водку (-0,2%), мясо кур, колбасы полукопчёные и варено-копченые (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30%. С начала месяца рост цен к 11 ноября составил 0,42%, с начала года - 7,02%.