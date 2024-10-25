Кошелёк: в магазинах Мурманской области картофель и сливочное масло оказались в лидерах по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 15 по 21 октября 2024 года возросли цены на картофель (на 4,1%), сливочное масло (на 3,0), подсолнечное масло, пищевую поваренную соль (на 0,9), говядину, кроме бескостного мяса, куриные яйца, гречневую крупу (на 0,7%). В этот же период отмечалось снижение цен на яблоки (на 3,2%), репчатый лук (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 15 по 21 октября текущего года цены выросли на масло сливочное +1,6%, на плодоовощную продукцию составило +0,1%, в том числе на лук репчатый +2,2%, картофель +2,0%, бананы +1,3%, помидоры +1,0%, свеклу столовую +0,5%. Стали дороже сметана +0,9%, молоко стерилизованное и яйца куриные +0,7%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье +0,6%, рыбу мороженую и масло подсолнечное +0,5%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, творог, пшено +0,4%, говядину, сосиски, сардельки, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, чай чёрный и соль поваренная +0,3%, баранина, колбасы вареные, маргарин, хлеб пшеничный, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы полукопченые, варено-копченые, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель и водку +0,1%.

Снизились цены на морковь (-2,0%), яблоки (-1,8%), мясо кур (-0,3%), огурцы (-0,3%) и капусту белокочанную (-0,2%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ за неделю с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%. С начала месяца рост цен к 21 октября составил 0,46%, с начала года к 21 октября - 6,27%.