«Лица Героев»: в Мурманской области продолжают реализовывать важный патриотический проектВ Мурманском арктическом университете открылась выставка «Мурманский порт глазами молодых художников»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 13:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области картофель и сливочное масло оказались в лидерах по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 15 по 21 октября 2024 года возросли цены на картофель (на 4,1%), сливочное масло (на 3,0), подсолнечное масло, пищевую поваренную соль (на 0,9), говядину, кроме бескостного мяса, куриные яйца, гречневую крупу (на 0,7%). В этот же период отмечалось снижение цен на яблоки (на 3,2%), репчатый лук (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 15 по 21 октября текущего года цены выросли на масло сливочное +1,6%, на плодоовощную продукцию составило +0,1%, в том числе на лук репчатый +2,2%, картофель +2,0%, бананы +1,3%, помидоры +1,0%, свеклу столовую +0,5%. Стали дороже сметана +0,9%, молоко стерилизованное и яйца куриные +0,7%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье +0,6%, рыбу мороженую и масло подсолнечное +0,5%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, творог, пшено +0,4%, говядину, сосиски, сардельки, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, чай чёрный и соль поваренная +0,3%, баранина, колбасы вареные, маргарин, хлеб пшеничный, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы полукопченые, варено-копченые, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель и водку +0,1%.

Снизились цены на морковь (-2,0%), яблоки (-1,8%), мясо кур (-0,3%), огурцы (-0,3%) и капусту белокочанную (-0,2%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ за неделю с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%. С начала месяца рост цен к 21 октября составил 0,46%, с начала года к 21 октября - 6,27%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области картофель и сливочное масло оказались в лидерах по росту цен-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно растут, курс доллара США стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика