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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 12:30

Кошелёк: в магазинах Мурманской области лидерами по росту цен стали репчатый лук, подсолнечное масло и хлеб

Как сообщает Мурманскстат, с 10 по 16 сентября 2024 года в магазинах Мурманской области снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 11,3%), морковь (на 9,9), яблоки (на 2,8%).

В этот же период наибольшее увеличение цен было отмечено на репчатый лук (на 3,3%), подсолнечное масло (на 3,0), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 2,1), сливочное масло (на 0,8), чёрный байховый чай, вермишель (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным регионального статистического ведомства, в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен в Мурманской области было отмечено на мороженую рыбу, кроме сельди (на 3,3%), мясные полуфабрикаты (на 2,2), масло и жиры (на 1,8), сыр (на 1,5), питьевое молоко, мясные консервы (на 1,4), мороженое (на 1,3), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 1,2), кондитерские изделия (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров подорожали фотоаппараты (на 2,7%), кроссовая и спортивная обувь для взрослых (на 1,7), товары для физкультуры, спорта и туризма (на 1,4), велосипеды, детская одежда, медикаменты (на 1,2), фарфорофаянсовая посуда, моторное топливо, товары для животных (на 1,1), стеклянная посуда (на 1,0%).

В последнем месяце лета снижались цены на яйца (на 6,7%), плодоовощную продукцию, включая картофель (на 1,6), кофе (на 1,1%). Подешевели телерадиотовары (на 2,9%), персональные компьютеры (на 2,2%).

Среди услуг снизилась стоимость услуг воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 33,5% и 15,7%), а стоимость проезда в такси, напротив, увеличилась (на 3,7%). Подешевели экскурсионные услуги (на 2,8%). Возросла стоимость услуг фотоателье (на 3,2%), телевещания (на 1,8), ремонта и пошива одежды (на 1,5), ремонта жилищ (на 1,1%)

Как сообщает Росстат,  с 10 по 16 сентября текущего года в стране наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,5%), в том числе на капусту белокочанную (-6,8%), морковь (-4,5%), картофель (-4,3%), свеклу столовую (-3,6%), лук репчатый (-2,3%) и яблоки (-2,0%). В меньшую сторону переписывали ценники на сахар-песок (-1,0%), мясо кур (-0,3%), яйца куриные (-0,2%) и водку (-0,1%).

В это  же время выросли цены на огурцы +1,9%, бананы +1,6% и помидоры +0,9%, масло сливочное +1,1%, молоко пастеризованное и сметану +0,9%, творог +0,8%, молоко стерилизованное +0,7%, свинину +0,6%, рыбу мороженую и хлеб пшеничный +0,4%, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшено +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, консервы овощные для детского питания, печенье и рис +0,2%, баранину, колбасы, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

По данным федерального статистического ведомства инфляция в России с 10 по 16 сентября этого года составила 0,10%. С начала месяца рост цен в РФ к 16 сентября составил 0,18%, с начала года - 5,46%.

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