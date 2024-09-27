Кошелёк: в магазинах Мурманской области наибольшее снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту, яблоки и морковь

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 17 по 23 сентября 2024 года снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 4,3%), яблоки (на 3,4), морковь (на 2,0), репчатый лук (на 0,8), вермишель (на 0,5%).

В этот же период наибольшее увеличение цен отмечено на чёрный байховый чай (на 1,2%), картофель (на 1,0), пищевую поваренную соль (на 0,7), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По стране, как сообщает Росстат, с 17 по 23 сентября текущего года цены поднялись на помидоры +1,2%, бананы +0,9% и огурцы +0,6%, на масло сливочное +1,3%, сметану +1,0%, молоко стерилизованное +0,8%, муку пшеничную +0,6%, свинину, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное и масло подсолнечное +0,5%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный и пшено +0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, баранину, рыбу мороженую, творог, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель, рис и чай черный +0,2%, яйца куриные, печенье и водку +0,1%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,4%), в том числе на капусту белокочанную (-6,5%), картофель (-3,9%), морковь (-3,1%), свеклу столовую (-2,5%), лук репчатый (-2,0%) и яблоки (-1,9%). Снизились цены: на консервы овощные для детского питания (-0,9%), сахар-песок (-0,7%), колбасы вареные и крупу гречневую (-0,5%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,3%), мясо кур и маргарин (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, соль поваренную (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что в РФ с 17 по 23 сентября инфляция составила 0,06%. С начала месяца рост цен в стране к 23 сентября составил 0,24%, с начала года - 5,52%.