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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 11:30

Кошелёк: в магазинах Мурманской области отмечается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию

В магазинах Мурманской области с 22 по 28 июля 2025 года наблюдалось снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 8,0%), картофель (на 7,9), репчатый лук (на 6,7), морковь (на 3,5), свинину, кроме бескостного мяса (на 2,4), яблоки (на 2,1), сахар-песок (на 1,4), куриные яйца (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подорожали неразделанная мороженая рыба, байховый чёрный чай (на 0,8%), мороженые и охлаждённые куры (на 0,7), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, как сообщает Росстат, с 22 по 28 июля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-4,1%), в том числе на свеклу столовую (-10,0%), картофель (-9,7%), капусту белокочанную (-7,4%), морковь (-6,5%), лук репчатый (-5,2%), помидоры (-5,0%), бананы (-2,0%) и огурцы (-1,7%), на яйца куриные (-1,1%), баранину, сахар-песок, макаронные изделия и рис (-0,3%), молоко ультрапастеризованное, творог, чай чёрный (-0,1%).

А вот пошли вверх цены в отчётном периоде на свинину +0,9%, колбасы полукопченые, варёно-копченые и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, колбасы вареные и маргарин +0,3%, говядину, мясо кур, консервы овощные для детского питания и хлеб +0,2%, рыбу мороженую, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметану, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, вермишель и соль поваренную +0,1%.

По данным Минэкономразвития России, на неделе с 22 по 28 июля инфляция в стране замедлилась с 9,17 до 9,02 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Как отмечает Федеральная служба статистики, снижение потребительских цен в РФ с 22 по 28 июля составило 0,05% после снижения также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля («тарифная» неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%).

Как отмечалось ранее, недельная дефляция в РФ с 15 по 21 июля была зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года, во многом это вызвано сезонным фактором удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца рост цен в РФ к 28 июля составил 0,71%, с начала года - 4,51%.

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