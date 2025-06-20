На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2ПМЭФ-2025: «в Мурманском морском торговом порту сделать контейнерную перевалку»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 12:30

Кошелёк: в магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на свежую белокочанную капусту, репчатый лук и пшеничную муку

В магазинах Кольского Заполярья с 10 по 16 июня 2025 года отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 7,3%), репчатый лук (на 3,2), пшеничную муку (на 1,8), подсолнечное масло, куриные яйца, пищевую поваренную соль (на 0,9), байховый чёрный чай (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период выросли цены на морковь (на 3,2%), шлифованный рис (на 1,6), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,5), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 10 по 16 июня текущего года цены выросли на свеклу столовую +2,5%, морковь +2,4%, огурцы +1,4% и яблоки +1,3%. Пришлось переписать ценники в большую сторону на макаронные изделия и вермишель +0,5%, мясо кур +0,4%, колбасы полукопченые, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы мясные и овощные для детского питания +0,3%, свинину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный, печенье, сметану и чай чёрный +0,2%, говядину, колбасы варёные, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, крупу гречневую, пшено, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётную неделю цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,2%), в том числе на капусту белокочанную (-4,5%), помидоры (-1,7%), картофель и бананы (-0,7%), лук репчатый (-0,6%). Порадовало россиян снижение цен и на яйца куриные (-1,8%), баранину (-0,6%), сосиски, сардельки, масло сливочное и сахар-песок (-0,3%), рис и маргарин (-0,2%), молоко ультрапастеризованное, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и соль поваренную (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:20«Венок сонетов». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»