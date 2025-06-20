Кошелёк: в магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на свежую белокочанную капусту, репчатый лук и пшеничную муку

В магазинах Кольского Заполярья с 10 по 16 июня 2025 года отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 7,3%), репчатый лук (на 3,2), пшеничную муку (на 1,8), подсолнечное масло, куриные яйца, пищевую поваренную соль (на 0,9), байховый чёрный чай (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период выросли цены на морковь (на 3,2%), шлифованный рис (на 1,6), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,5), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 10 по 16 июня текущего года цены выросли на свеклу столовую +2,5%, морковь +2,4%, огурцы +1,4% и яблоки +1,3%. Пришлось переписать ценники в большую сторону на макаронные изделия и вермишель +0,5%, мясо кур +0,4%, колбасы полукопченые, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы мясные и овощные для детского питания +0,3%, свинину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный, печенье, сметану и чай чёрный +0,2%, говядину, колбасы варёные, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, крупу гречневую, пшено, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётную неделю цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,2%), в том числе на капусту белокочанную (-4,5%), помидоры (-1,7%), картофель и бананы (-0,7%), лук репчатый (-0,6%). Порадовало россиян снижение цен и на яйца куриные (-1,8%), баранину (-0,6%), сосиски, сардельки, масло сливочное и сахар-песок (-0,3%), рис и маргарин (-0,2%), молоко ультрапастеризованное, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и соль поваренную (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%.