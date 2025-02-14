Кошелёк: в магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на морковь, картофель и яблоки

Как сообщает Мурманскстат, с 4 по 10 февраля 2025 года в магазинах Мурманской области было отмечено снижение цен на морковь (на 7,5%), картофель (на 7,1), яблоки (на 2,7), репчатый лук (на 2,5), сливочное масло (на 2,1), свежую белокочанную капусту (на 1,5), гречневую крупу (на 1,1), пшеничную муку, пищевую поваренную соль (на 0,8%).

В этот же период возросли цены на чёрный байховый чай (на 2,4%), подсолнечное масло (на 1,9), пшено (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры (на 1,1), неразделанную мороженую рыбу (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию в стране за неделю с 4 по 10 февраля повысились на 1,1%. По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причём, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю на 2,5% (на 2,4% неделей ранее).

По данным федерального статистического ведомства, с 4 по 10 февраля этого года в России цены выросли на огурцы +2,5%, картофель +1,7%, помидоры +1,5%, капусту белокочанную +1,3%, на рыбу мороженую +1,0%, сметану и творог +0,8%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, водку +0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай чёрный +0,6%, бананы +0,6%, лук репчатый +0,5%, молоко ультрапастеризованное, сосиски, сардельки, колбасы полукопчёные и варено-копчёные +0,5%, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия и вермишель +0,4%, говядину, колбасы вареные, масло подсолнечное, хлеб ржаной и пшеничный, соль поваренную +0,3%, консервы овощные и смеси сухие молочные для детского питания, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину и пшено +0,1%, морковь +0,2%.

Переписали ценники в меньшую сторону только на яйца куриные (-0,6%), крупу гречневую (-0,4%), муку пшеничную (-0,3%), мясо кур (-0,2%) и свинину (-0,1%), на свеклу столовую (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики сообщает, что с 4 по 10 февраля инфляция составила 0,23%. За период с 28 января по 3 февраля инфляция составила 0,16%. С начала февраля цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,53%. Среднесуточный прирост цен с начала февраля составил 0,03%.

А в это время Минэкономразвития РФ разработало законопроект, согласно которому Росстат сможет получать от ФНС данные с контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) и использовать их для расчёта инфляции. Соответствующие поправки в закон «О применении ККТ при осуществлении расчётов в Российской Федерации» опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Налоговые органы получат возможность в рамках межведомственного информационного взаимодействия передавать фискальные данные в Росстат.

«Правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, направлено на совершенствование межведомственного информационного взаимодействия между ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен», - говорится в пояснительной записке Минэкономразвития.

В пресс-службе Росстата сообщили «Интерфаксу», что законопроект подготовлен в рамках реализации утверждённой правительством Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года.

«Это позволит использовать в целях статистики поступающие в налоговую службу данные с контрольно-кассовой техники о всех денежных поступлениях, кассовых расчётах, чеках и транзакциях во всех магазинах и торговых точках страны», - отметили в Росстате.

В Росстате также сообщили, что эксперименты по обучению нейросетей и разбору данных на категории товаров на основе обезличенных данных с ККТ магазинов и торговых точек ведутся с 2022 года.

При этом в Росстате констатировали, что «в ходе эксперимента обнаружились сложности с тем, что происходит дублирование цен на конкретные товары или услуги, неравномерно распределяются отобранные в наблюдение объекты торговли и сферы услуг в том или ином населённом пункте». «Также осложняется анализ резких изменений стоимости тех или иных товаров и услуг, так как названия их места продажи обезличены», - отметили в Росстате.

«Предлагаемые поправки в федеральный закон позволят решить эти сложности и улучшить межведомственное взаимодействие ФНС России и Росстата. Использование данных ККТ для формирования индекса потребительских цен позволит увеличить масштаб и репрезентативность выборок, минимизировать человеческий фактор при фиксации стоимости товаров и услуг и ручной труд при сборе данных, а также сконцентрировать внимание на регистрации цен в неохваченных альтернативными данными объектах торговли и услуг», - заявили в Росстате.