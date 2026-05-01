Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед майскими праздниками цены снизились на репчатый лук, картофель и яблоки

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Кольского Заполярья с 21 по 27 апреля 2026 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 4,4%), шлифованный рис (на 1,4), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% (на 0,7), неразделанную мороженую рыбу (на 0,6%).

В отчётный период снизились цены на репчатый лук (на 2,4%), картофель (на 1,4), яблоки (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, по стране с 21 по 27 апреля текущего года в большую сторону пошли цены на капусту белокочанную +2,0%, свеклу столовую +1,4%, морковь +1,0%, яблоки +0,3% и картофель +0,2%. Пришлось переписывать ценники в большую сторону в магазинах и на рыбу мороженую +0,7%, крупу гречневую +0,5%, сахар-песок +0,4%, говядину, свинину и масло подсолнечное +0,3%, баранину, смеси сухие молочные для детского питания, вермишель, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, хлеб пшеничный и макаронные изделия +0,1%.

В отчётный период в России цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-1,6%), в том числе на огурцы (-7,2%), помидоры (-4,3%) и бананы (-0,8%). Цены снизились и на яйца куриные и маргарин (-0,5%), колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, кефир, консервы овощные для детского питания (-0,4%), сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания и рис (-0,3%), консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное и творог (-0,2%), молоко ультрапастеризованное и сметану (-0,1%).

По данным Федеральной службы статистики, инфляция в РФ с 21 по 27 апреля 2026 года составила 0,05%. За период с 14 по 20 апреля инфляция составила 0,01%. С начала апреля цены выросли на 0,23%, с начала года - на 3,21%.

Среднесуточный прирост цен с начала апреля составил 0,009%.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед майскими праздниками цены снизились на репчатый лук, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
