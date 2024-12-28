Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед Новым годом подешевели куриные яйца, вермишель и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Кольского Заполярья с 17 по 23 декабря 2024 года наибольшее увеличение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры (на 3,0%), яблоки (на 2,5), морковь (на 2,1), сливочное масло (на 1,9), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, пшено (на 1,8), свежую белокочанную капусту (на 1,5), подсолнечное масло, шлифованный рис (на 1,2), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,1), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), свинину, кроме бескостного мяса, картофель (на 0,7%).

Снизились цены на куриные яйца (на 1,2%), вермишель, репчатый лук (на 1,0), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Росстат отмечает, что с 17 по 23 декабря этого года по стране изменение цен на плодоовощную продукцию составило +2,6%, в том числе на огурцы +8,3%, помидоры +1,9%, капусту белокочанную +1,7%, яблоки +1,5%, свеклу столовую +1,1%, бананы +1,0%, картофель +0,9%, лук репчатый +0,8% и морковь +0,7%.

В это же время существенно выше стали цены на яйца куриные - на 1,7%, рыбу мороженую - на 1,4%, мясо кур - на 1,0%, масло подсолнечное - на 0,9%, колбасы полукопченые и варёно-копченые - на 0,8%, колбасы вареные, сосиски, сардельки - на 0,7%, свинину, масло сливочное - на 0,6%. Цены изменились: на консервы овощные для детского питания, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,6%, говядину, баранину, молоко, сметану и хлеб ржаной +0,5%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сахар-песок, муку и хлеб пшеничные, макаронные изделия, пшено и печенье +0,4%, творог, смеси сухие молочные для детского питания и чай черный +0,3%, соль поваренную +0,2%, маргарин, крупу гречневую, рис и водку +0,1%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на плиты ДСП - на 0,5%, телевизоры - на 0,3%, снизились цены на электропылесосы - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,4%.

Увеличились за неделю тарифы на проезд в метро - на 0,5%, троллейбусе - на 0,4%, трамвае - на 0,2%.

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря текущего года составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%.

Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,70% с 9,52% на 16 декабря, если её высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождения в оценках по разным методикам связано с тем фактом, что в декабре 2023 года недельная динамика цен была немного выше, чем итоговые месячные цифры.