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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 11:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области по росту цен лидируют свежая белокочанная капуста, картофель и яблоки

В магазинах Мурманской области с 6 по 12 августа 2024 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 7,3%), картофель (на 3,8), яблоки (на 2,2), репчатый лук (на 1,2), подсолнечное масло (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на морковь (на 2,7%), куриные яйца (на 1,2), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,7), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, с 6 по 12 августа этого года по стране цены выросли на капусту белокочанную +1,8% и яблоки +0,1%, на масло сливочное +0,7%, маргарин +0,6%, консервы мясные и овощные для детского питания +0,5%, свинину, муку пшеничную +0,4%, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, пшено +0,3%, говядину, молоко пастеризованное, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания, крупу гречневую, хлеб, макаронные изделия, вермишель, чай чёрный +0,2%, баранину, колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, творог, масло подсолнечное, печенье, соль поваренную, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётную неделю наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в том числе на морковь (-3,4%), свеклу столовую (-2,6%), картофель (-1,9%), помидоры (-1,6%), бананы (-1,5%), лук репчатый и огурцы (-1,1%). Снизились цены: на яйца куриные (-0,5%), мясо кур и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,3% (неделей ранее - также на 0,3%), дизельное топливо - на 0,1% (на 0,2%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 6 по 12 августа выросла на 0,2% (с 30 июля по 5 августа - снизилась на 7,0%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, с 6 по 12 августа 2024 года потребительские цены повысились на 0,05%. С начала августа цены выросли на 0,05%, с начала года - на 5,11%. Среднесуточный прирост цен с начала августа составил 0,004%.

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