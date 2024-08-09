Кошелёк: в магазинах Мурманской области подорожали свежая белокочанная капуста и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, с 30 июля по 5 августа 2024 года в магазинах нашего региона подешевели картофель (на 10,5%), куриные яйца (на 4,0), гречневая крупа (на 1,5), морковь (на 1,4%).

Но в этот же период подорожали свежая белокочанная капуста (на 8,0%), репчатый лук (на 5,4), яблоки (на 1,0), пищевая поваренная соль (на 0,7), пшеничная мука (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, с 30 июля по 5 августа этого года по стране поднялись цены изменились на капусту белокочанную +2,7%, на масло сливочное +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, соль поваренную +0,4%, свинину, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания +0,3%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог, сметану, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, хлеб ржаной, чай черный и водку +0,1%.

В это же время наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,0%), в том числе на свеклу столовую (-3,3%), морковь (-3,2%), помидоры (-2,0%), огурцы (-1,8%), картофель (-1,6%), бананы (-1,1%), лук репчатый (-0,7%). Снизились цены на яйца куриные (-1,0%), колбасы (-0,4%), вермишель (-0,3%), пшено (-0,2%), говядину, мясо кур и макаронные изделия (-0,1%).

Как сообщает статистическое ведомство, в России из непродовольственных товаров значительно подорожали телевизоры - на 1,2%, смартфоны - на 1,0%, электропылесосы - на 0,8%, доски обрезные - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный увеличились за неделю на 0,3% (неделей ранее - на 0,4%), дизельное топливо - на 0,2% (на 0,3%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 30 июля по 5 августа снизилась на 7,0% (с 23 по 29 июля снизилась на 1,0%).

Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Основной причиной замедления инфляции до нуля стало падение тарифов на авиаперелёт - сразу на 7,0%.

С начала месяца рост цен в РФ к 5 августа составил 0,00%, с начала года - 4,99%.