Кошелёк: в магазинах Мурманской области продолжилось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию

В магазинах Мурманской области с 29 июля по 4 августа текущего года снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 8,9%), морковь (на 8,1), репчатый лук (на 7,7), картофель (на 6,0), куриные яйца (на 2,4%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период повысились цены на вермишель (на 1,1%), яблоки (на 0,9), пшеничную муку (на 0,8), шлифованный рис, гречневую крупу (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

По данным Росстата, с 29 июля по 4 августа этого года цены на плодоовощную продукцию по стране в среднем снизились (-4,6%), в том числе на картофель (-10,8%), капусту белокочанную (-9,7%), свеклу столовую (-9,6%), морковь (-8,4%), лук репчатый (-6,3%), помидоры (-6,0%), бананы (-2,5%) и яблоки (-0,4%). Цены пошли вниз на рис (-0,7%), яйца куриные (-0,6%), колбасы варёные и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), баранину, молоко пастеризованное, сметану, сахар-песок, консервы овощные для детского питания, печенье и чай чёрный (-0,1%).

А вот в большую сторону ценники в магазинах переписали на свинину +0,6%, пшено +0,3%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, крупу гречневую +0,2%, рыбу мороженую, масло подсолнечное, маргарин, творог, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, муку пшеничную, хлеб, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%. Подорожали и огурцы +0,3%.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, дефляция за неделю с 29 июля по 4 августа в РФ ускорилась до 0,13%. Снижение потребительских цен в РФ за отчётный период составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля («тарифная» неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%).

С начала месяца снижение цен в России к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
