Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 11:30

Кошелёк: в магазинах Мурманской области снижение цен на плодоовощную продукцию продолжает радовать северян

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 5 по 11 августа 2025 года снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 10,9%), морковь (на 8,2), картофель (на 6,3), репчатый лук (на 4,6), шлифованный рис (на 0,9), пшено (на 0,5%).

В отчётный период повысились цены на яблоки (на 2,1%), вермишель (на 1,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,3), сливочное масло (на 1,2), пищевую поваренную соль (на 0,8), гречневую крупу (на 0,6), питьевое цельное пастеризованное и ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 0,6 и 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, по данным Росстата, с 5 по 11 августа текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-4,1%), в том числе на картофель (-8,9%), капусту белокочанную (-8,4%), свеклу столовую (-8,0%), морковь (-7,8%), лук репчатый (-6,2%), помидоры (-5,7%), бананы (-2,4%) и яблоки (-1,1%). Подешевели рис (-0,8%), яйца куриные (-0,4%), пшено (-0,3%), масло сливочное, мука пшеничная и сахар-песок (-0,2%), колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, молоко ультрапастеризованное (-0,1%).

А вот на огурцы цены повысились на 2,1%. В большую сторону пришлось переписать ценники в магазинах и на баранину, консервы мясные для детского питания +0,8%, консервы овощные для детского питания +0,4%, свинину, рыбу мороженую, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное и маргарин +0,2%, колбасы вареные, творог, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, крупу гречневую, соль поваренную, печенье и водку +0,1%.

По данным Федеральной службы госстатистики, снижение потребительских цен в РФ с 5 по 11 августа составило 0,08% после снижения на 0,13% с 29 июля по 4 августа. С начала месяца цены в России к 11 августа стали меньше на 0,15%, рост цен с начала года - 4,20%.

Из данных за 11 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 августа замедлилась до 8,58% с 8,79% на конец июля.

Комментарии

-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
