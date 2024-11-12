Кошелёк: в магазинах Мурманской области свежая белокочанная капуста вышла в лидеры по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 29 октября по 5 ноября 2024 года отмечалось увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 3,7%), питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 3,4 и 1,3), охлаждённые и мороженые куры (на 1,8), сливочное масло (на 1,7), чёрный байховый чай (на 1,9), свинину, кроме бескостного мяса, куриные яйца (на 0,7), баранину, кроме бескостного мяса, гречневую крупу (на 0,6%).

В этот же период зафиксировано снижение цен на подсолнечное масло (на 3,0%), яблоки (на 1,6), морковь (на 1,1), сахарный песок (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 29 октября по 5 ноября текущего года по стране изменение цен на плодоовощную продукцию составило +4,0%, в том числе на огурцы +8,6%, лук репчатый +6,3%, картофель +6,1%, помидоры +5,1%, свеклу столовую +4,3%, капусту белокочанную +4,0%, морковь +2,3%, бананы +1,9%, яблоки +0,8%.

Переписали ценники в большую сторону и на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, пшено +0,7%, яйца куриные и маргарин +0,6%, творог +0,5%, колбасы вареные, хлеб ржаной и пшеничный, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и печенье +0,4%, муку пшеничную, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину и соль поваренную +0,2%, баранину, свинину, макаронные изделия, чай черный и водку +0,1%.

В отчётный период снизились цены на смеси сухие молочные для детского питания и крупу гречневую (-0,5%), мясо кур (-0,2%), сахар-песок, рис, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 29 октября по 5 ноября 2024 года (из-за праздника расчёт за 8 дней, а не традиционные 7 дней) потребительские цены повысились на 0,19%. С начала ноября цены выросли на 0,12%, с начала года - на 6,75%. Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,024%.