Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, морковь

За период с 1 по 7 апреля 2025 года в магазинах Мурманской области возросли цены на картофель (на 6,1%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, морковь (на 2,4), пастеризованное цельное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4), шлифованный рис (на 1,1), свежую белокочанную капусту (на 1,0), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,9), сливочное масло (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечалось снижение цен на гречневую крупу (на 2,1%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,9), яблоки (на 1,7), вермишель (на 1,5), байховый чёрный чай (на 1,0), пшено (на 0,9), пищевую поваренную соль (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 1 по 7 апреля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем изменились на +0,9%, в том числе на картофель +4,3%, свеклу столовую +3,6%, капусту белокочанную +2,3%, морковь +1,6%, лук репчатый +0,7%, помидоры и яблоки +0,5%. Переписали ценники в большую сторону и на маргарин, чай чёрный, печенье и водку +0,4%, рыбу мороженую, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, молоко пастеризованное, творог и хлеб ржаной +0,2%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко ультрапастеризованное и соль поваренную +0,1%.

В отчётный период снизились цены на огурцы (-1,1%), на яйца куриные (-1,6%), баранину (-1,0%), мясо кур (-0,9%), крупу гречневую и пшено (-0,5%), муку пшеничную (-0,4%), масло сливочное и консервы овощные для детского питания (-0,2%), свинину, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания, сахар-песок и рис (-0,1%).