Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 декабря 2025 года было отмечено увеличение цен на картофель (на 5,0%), морковь (на 1,7), репчатый лук (на 1,5), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, шлифованный рис (на 1,4), куриные яйца (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 1,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, в России с 16 по 22 декабря текущего года цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,3% (после роста на 0,7% с 9 по 15 декабря), в том числе огурцы стали дороже на 9,3%, картофель - 1,7%, помидоры - на 1,6%, лук - на 1,5%, морковь - на 1,1%, капуста - на 1,0% и яблоки - на 0,9%. В большую сторону переписали ценники в магазинах страны и на на макаронные изделия +0,5%, рыбу мороженую, маргарин и вермишель +0,4%, говядину, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, хлеб пшеничный и ржаной, печенье и водку +0,3%, молоко пастеризованное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, мясо кур и сосиски, сардельки +0,1%.

В отчётный период было зафиксировано снижение цен на бананы (-0,4%), свеклу столовую (-0,1%), на крупу гречневую (-0,5%), сахар-песок (-0,4%), консервы овощные для детского питания (-0,3%), рис (-0,2%), свинину, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, пшено, соль поваренную и чай черный (-0,1%).

По данным федерального статистического ведомства, рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря.

С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.